थाने के सामने 300-400 लोगों ने किया प्रदर्शन, गुना में आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग

सिरसी क्षेत्र के नयागांव और सालौदा गांव के बीच ललित पटेलिया की जमीन को लेकर शनिवार शाम को विवाद हो गया था। जहां मक्का की उपज काट रहे ललित पटेलिया के बटियादार पिस्सम पुत्र कपूरा यादव 40 साल व उसकी पत्नी सुनीता यादव व खेत मालिक ललित की पत्नी जागृति बाई पर सालौदा गांव से पहुंचे लोगों ने लाठियों से हमला कर दिया था। हमला करने का आरोप गजानंद धाकड़, धनराज धाकड़, लौटू धाकड़, राजेश, अमरसिंह, लक्ष्मण सहित दो अन्य पर है। इस हमले में बटियादार पिस्सम यादव की मौत हो गई थी। जबकि सुनीता यादव व जागृति बाई गंभीर रूप से घायल हुई थी। पुलिस ने रविवार सुबह जिला अस्पताल में पिस्सम के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। साथ ही आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दो फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।