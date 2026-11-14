गुना के रेस्टोरेंट से खरीदे आलू बड़े में निकला कॉकरोच, नाश्ता करते ही बुजुर्ग महिला की बिगड़ी तबीयत

जानकारी के अनुसार, भार्गव कॉलोनी में रहने वाले नरेंद्र नामक युवक शहर के त्रिमूर्ति रेस्टोरेंट से समोसे और आलू बड़े लेकर घर पहुंचे थे। जब पूरा परिवार नाश्ता करने बैठा तो आलू बड़े में कॉकरोच दिखाई दिया। ये देखकर परिवार के लोग हैरान रह गए। इसी दौरान नाश्ता कर रहीं परिवार की बुजुर्ग महिला की तबियत बिगड़ गई और उन्हें उल्टियां होने लगीं। इसके बाद युवक शिकायत लेकर वापस दुकान पर पहुंचा। युवक का आरोप है कि, दुकानदार ने अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय पैसे वापस लेने की बात कही और उसे पैसे लौटाने की पेशकश की।