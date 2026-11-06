गुना में घर के बाहर स्कूटी खड़ी कर रहे थे वकील, अचानक गिरे और थम गईं सांसें

मिली जानकारी के अनुसार, एडवोकेट लोकेंद्र श्रीमाल गुना जिला न्यायालय में प्रैक्टिस करते थे। वह एडवोकेट पवन जैन के साथ काम कर रहे थे। इसके अलावा राघौगढ़ न्यायालय में भी उनकी नियमित प्रैक्टिस थी। काम के सिलसिले में वह रोजाना राघौगढ़ आते-जाते थे। शुक्रवार सुबह वह अपने घर के बाहर पहुंचे और स्कूटी खड़ी कर रहे थे। इसी दौरान वो अचानक गिरे और फिर नहीं उठे। परिजन व आस पड़ोस के लोग उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। धनतेरस के त्योहार के दिन सुबह हुई इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।