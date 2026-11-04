4 नवंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

गुना

गुना में दिग्विजय की यात्रा में ब्लॉक अध्यक्ष सहित आधा दर्जन से ज्यादा नेताओं की जेब कटी

Digvijay Singh Yatra Pickpocketing: 1.22 लाख से ज्यादा नकदी पार, चांचौड़ा-बीनागंज व घाटाखेड़ी की घटना, 6 नेताओं ने की मौखिक शिकायत लेकिन लिखित शिकायत नहीं की।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

गुना

image

Shailendra Sharma

Updated: 4 Nov 2026, 9:16 PM IST

Guna Digvijay Singh Yatra Pickpocketing

Guna Digvijay Singh Yatra Pickpocketing, सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा लेकर गुना पहुंचे दिग्विजय (Source-Patrika)

Guna Digvijay Singh Yatra Pickpocketing: मध्यप्रदेश के गुना में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंह की सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा में कई नेताओं की जेब कट गई। यात्रा में सक्रिय अज्ञात जेबकट गिरोह ने चांचौड़ा के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, चांचौड़ा-बीनागंज के पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष व राघौगढ़ के पूर्व जनपद अध्यक्ष के भाई व सरपंच समेत कार्यकर्ताओं की जेब साफ कर दी। प्रारंभिक तौर पर छह नेताओं व कार्यकर्ताओं की जेब काटकर अज्ञात चोर 1 लाख 22600 रुपए चुराकर ले जाने की जानकारी बीनागंज चौकी व चांचौड़ा थाना पुलिस तक पहुंची है। हालांकि यह बात और हैं कि, ज्यादातर कार्यकर्ताओं व नेताओं ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज नहीं कराई है।

जेबकतरों ने उठाया भीड़ का फायदा

बताया जाता है कि, पूर्व मुख्यमंत्री की सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा बीनागंज में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ आरंभ हुई थी। इसके बाद चांचौड़ा में यात्रा के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारियों की भीड़ जमा हुई थी। इसी भीड़भाड़ का फायदा उठाकर भीड़ में शामिल अज्ञात जेब कटों ने कई नेताओं और कार्यकर्ताओं की जेब पर हाथ साफ कर दिया।

सत्यम शुक्ला हत्याकांड के आरोपी का भौकाल, जमानत पर बाहर आते ही सतना की सड़कों पर की स्टंटबाजी

ये भी पढ़ें
Satna Satyam Shukla Murder Case Accused

मौखिक शिकायत की, लिखित नहीं

पुलिस के अनुसार, कांग्रेस के चांचौड़ा ब्लॉक अध्यक्ष डॉ. संजय मीणा की 25500, चांचौड़ा शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व ठेकेदार गजेंद्र सिंह की 12000, राघौगढ़ के पूर्व जनपद अध्यक्ष हनुमत सिंह दावतपुरा के बड़े भाई व सरपंच नरेंद्र सिंह दावतपुरा की 30 हजार, हरि बहादुरसिंह मीना चींतोड़ा की 44 हजार, अहसान उल्ला (राजू) की पर्स 8000 और सगीर ताज होटल की 2900 रुपए की जेब पर जेब कतरों ने हाथ साफ कर दिया। चाचौड़ा टीआई दिलीप सिंह राजौरिया ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री की सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा में कुछ लोगों की जेब कटने की जानकारी मिली है। लेकिन किसी ने भी हमारे बीनागंज चौकी या थाने में लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है। यदि कोई लिखित शिकायत करता तो एफआइआर दर्ज की जाती।

राजगढ़ में जमानत के लिए नायब तहसीलदार के बाबू ने ली रिश्वत, वकीलों का हंगामा

ये भी पढ़ें
Rajgarh Bribery Case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

4 Nov 2026, 9:16 PM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Guna / गुना में दिग्विजय की यात्रा में ब्लॉक अध्यक्ष सहित आधा दर्जन से ज्यादा नेताओं की जेब कटी

बड़ी खबरें

View All

गुना

मध्य प्रदेश न्यूज़

दिग्विजय सिंह का सरकार पर हमला- ‘क्या अवैध शराब माफिया पर बुलडोजर नहीं चलेगा?’

Satya Sanatan Yatra
गुना

36 घंटे में 150 किमी चलकर सरखेड़ा पहुंचा कूनो से भागा चीता, ग्रामीणों में दहशत

Kuno Cheetah CCB-4
गुना

गुना में मकान में बन रही थी अवैध आतिशबाजी

Guna Illegal Fireworks Storage
गुना

कलेक्टर-एसपी सहित अफसरों ने परिवार संग कूनो में बिताए खुशियों के पल

guna Officials Kuno Visit
गुना

Guna Crime: जिस बेटे पर थी परिवार की जिम्मेदारी, उसका शव लेकर रेलवे ऑफिस पहुंचा परिवार, जाने क्यों

Railway Supervisor Death Case
गुना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.