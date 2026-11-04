गुना में दिग्विजय की यात्रा में ब्लॉक अध्यक्ष सहित आधा दर्जन से ज्यादा नेताओं की जेब कटी

पुलिस के अनुसार, कांग्रेस के चांचौड़ा ब्लॉक अध्यक्ष डॉ. संजय मीणा की 25500, चांचौड़ा शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व ठेकेदार गजेंद्र सिंह की 12000, राघौगढ़ के पूर्व जनपद अध्यक्ष हनुमत सिंह दावतपुरा के बड़े भाई व सरपंच नरेंद्र सिंह दावतपुरा की 30 हजार, हरि बहादुरसिंह मीना चींतोड़ा की 44 हजार, अहसान उल्ला (राजू) की पर्स 8000 और सगीर ताज होटल की 2900 रुपए की जेब पर जेब कतरों ने हाथ साफ कर दिया। चाचौड़ा टीआई दिलीप सिंह राजौरिया ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री की सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा में कुछ लोगों की जेब कटने की जानकारी मिली है। लेकिन किसी ने भी हमारे बीनागंज चौकी या थाने में लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है। यदि कोई लिखित शिकायत करता तो एफआइआर दर्ज की जाती।