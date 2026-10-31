कलेक्टर-एसपी सहित अफसरों ने परिवार संग कूनो में बिताए खुशियों के पल

Guna Officials Kuno Visit: मध्यप्रदेश के गुना में कलेक्टर सहित जिला अधिकारियों ने परिवार सहित कूनो नदी के उद्गम स्थल का भ्रमण किया। शनिवार शाम को कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने सपत्नीक कूनो उद्गम स्थल का भ्रमण किया। इस दौरान डीएफओ अक्षय राठौड़, जिला पंचायत सीइओ अभिषेक दुबे, एसपी हितिका वासल, एएसपी प्रशांत सुमन सहित अन्य जिला अधिकारी अपने परिवारों के साथ उपस्थित रहे। भ्रमण के दौरान अधिकारियों ने कूनो क्षेत्र के प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों और विभिन्न साहसिक गतिविधियों का आनंद लिया। कार्यक्रम के जरिए क्षेत्र में उपलब्ध पर्यटन संभावनाओं को अनुभव करने व कूनो को आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में इसकी विशेषताओं को करीब से जाना।