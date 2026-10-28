बीनागंज बायपास से कालापहाड़ तक 5 किलोमीटर में बुलडोजर एक्शन, 32 अवैध कब्जे तोड़े, 12 कट हटाए

तहसीलदार रेणु कांसलीवाल ने बताया कि कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के निर्देश पर एसडीएम अमित सोनी के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई। बुधवार सुबह करीब 11 बजे शुरू हुई कार्रवाई शाम 5.30 बजे तक चली। इस दौरान हाईवे किनारे बने कच्चे और पक्के निर्माणों को हटाया गया। प्रशासन की टीम ने चिह्नित अतिक्रमणों पर जेसीबी चलाकर उन्हें जमींदोज किया है। तहसीलदार कांसलीवाल ने बताया कि कार्रवाई से पहले अतिक्रमणों को चिह्नित कर उनकी मार्किंग कराई गई थी। संबंधित लोगों को कई बार नोटिस दिए गए और मुनादी के माध्यम से भी कब्जे हटाने की सूचना दी गई थी। इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी।