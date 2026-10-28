बैतूल में लव ट्रायंगल में हत्या, एक ही लड़की से बातचीत को लेकर हुआ था विवाद

पुलिस के मुताबिक पनव गंजाम की हत्या के आरोप में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें शिवदास गंजाम और जितेन्द्र वरकड़े व दो नाबालिग शामिल हैं। आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि जिस लड़की से वो बातचीत करते थे उसी से पवन गुंजाम भी बातचीत करता था, इसे लेकर उनके बीच पहले भी विवाद हुआ था। 25 अक्टूबर की रात भी पवन का शिवदास गंजाम के साथ विवाद हुआ था। इसके बाद आरोपियों ने उसकी हत्या की प्लानिंग की। प्लानिंग के तहत आरोपी जितेंद्र वरकड़े पवन को सोने के लिए जगदीश नामक व्यक्ति के निर्माणाधीन मकान में ले गया, जहां दरवाजे नहीं लगे थे। जब पवन गहरी नींद में था तभी रात के करीब एक बजे चारों आरोपियों ने उसकी हत्या की थी।