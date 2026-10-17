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खाटूश्याम के 8 भक्तों की मौत से बैतूल में पसरा मातम, रो रोकर हुआ बुरा हाल

बैतूल से परिजन कोटा के लिए रवाना हुए, ड्राइवर ने अचानक बस पर अपना नियंत्रण खो दिया था, बस खाई में जा पलटी
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बैतूल

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deepak deewan

Oct 17, 2026

betul

बैतूल से परिजन कोटा के लिए रवाना हुए image patrika

खाटूश्याम के 8 भक्तों की मौत से बैतूल में मातम पसर गया है। उनके साथ दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर कोटा के पास दर्दनाक हादसा हुआ। कराड़िया क्षेत्र के पास बैतूल के भक्तों से भरा वाहन खाई में गिर गया। इससे मौके पर चीखपुकार मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही बैतूल में परिजन बिलखने लगे। कई लोग कोटा के लिए रवाना हो गए हैं। पता चला है कि हादसे में 15 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। उन्हें
कोटा में न्यू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के डॉ नीलेश जैन ने बताया कि अधिकांश घायलों के सिर में गंभीर चोटें हैं।

हादसा सुबह करीब 6 बजे हुआ। पुलिस के अनुसार संभवत: चालक को झपकी लग गई जिससे वाहन बेकाबू हो गया। प्रारंभिक सूचना के मुताबिक हादसे में अरुणा, अनिता, ओम सूर्यवंशी, वैष्णवी, कृष्णा, राजू और त्रिशा की मौत हुई। इनमें बस ड्राइवर भी शामिल है।

पता चला है कि ट्रैवलर वाहन से बैतूल के करीब दो दर्जन लोग खाटूश्याम जा रहे थे तभी रास्ते में राजस्थान में हादसा हो गया। 7 सवारों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। एक सवार की अस्पताल में मौत हुई। सभी मृतकों की शिनाख्त कर ली गई है।

खाई में गिरने से वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कई सवार उसमें ही फंसे रह गए थे। मौके पर आसपास के लोग आए और उन्होंने वाहन का कांच तोड़कर सवारों को निकालकर अस्पताल भेजा।

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Updated on:

17 Oct 2026 10:08 am

Published on:

17 Oct 2026 09:41 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / खाटूश्याम के 8 भक्तों की मौत से बैतूल में पसरा मातम, रो रोकर हुआ बुरा हाल

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