बैतूल में 4 हजार लोगों ने लगाई ‘बेटियों के नाम’ की नेम प्लेट, इन्हीं से होगी घर की पहचान

Betul news: घर की पहचान अब सिर्फ पिता या परिवार के पुरुष सदस्य के नाम से ही हो, यह सोच धीरे-धीरे बदल रही है। बेटियों के नाम से घर की पहचान बनाने का अभियान लोगों की सोच में बदलाव ला रहा है। लाडो फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के तहत अब तक करीब 4 हजार घरों पर बेटियों के नाम की नेम प्लेट लगाई जा चुकी हैं। लाडो फाउंडेशन के डायरेक्टर अनिल यादव ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी के जन्मदिन 8 नवंबर 2015 पर इस अभियान की शुरुआत की थी। उद्देश्य था कि बेटी को परिवार में सम्मान और बराबरी की पहचान मिले।