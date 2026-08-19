Betul news: क्लास रूम में बैग रखते ही भागने लगे बच्चे, छिपा बैठा था सांप, स्टूडेंट की उंगली में डसा

Betul news: स्कूल में पढ़ाई करने गए 15 साल के स्टूडेंट को सांप ने डस लिया। जिसके बाद अचानक बच्चों के बीच हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सांप के डसने से स्टूडेंट घायल हो गया जिसके बाद उसे पास के अस्पताल में ले जाया गया। जिसके बाद डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिया। अब छात्र की हालत स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि सही समय पर बच्चे को अस्पताल ले आया गया जिससे उसकी जान बच गई। एमपी में एक्सपर्ट ने सर्पदंश के बाद घरेलू इलाज में समय नहीं गंवाने के लिए चेताया है। बताया गया है कि प्रभावित अंग को कम हिलाएं-डुलाए मरीज को शांति से जल्द से जल्द अस्पताल ले जाएं। सर्पदंश वाले हिस्से को काटने, जहर चूसने या रस्सी से कसकर बांधने जैसी गलतियां नहीं करने की सलाह है।