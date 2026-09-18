बैतूल-नागपुर-भोपाल हाइवे पर दो ट्रकों के बीच फंसी कार, अंदर बैठे थे 4 लोग

बताया जा रहा है कि कार सवार लोग बैतूल से शाहपुर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बरेठा घाट पर कार को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार दो ट्रकों के बीच फंस गई। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल मदद के लिए मोर्चा संभाला और कार के कांच तोड़कर अंदर फंसे चारों घायलों को बाहर निकाला। इसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। हादसे का जो वीडियो सामने आया है, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी भीषण थी। वीडियो में कार दो ट्रकों के बीच बुरी तरह फंसी दिख रही है और कार दोनों ओर से पिचक चुकी है। कार सवार सभी चारों घायलों को बैतूल रेफर किया गया है।