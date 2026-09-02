“मां ने बुला लिया” बैतूल में अंतिम संस्कार के पहले बेटी ने भी दम तोड़ दिया

Betul : संतान के मां के प्रति प्रेम की कई अनूठी दास्तानें हैं। एमपी में इसकी एक और मिसाल सामने आई। बैतूल में एक 60 वर्षीय महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई। खेड़ीसांवलीगढ़ के पास चलती बाइक के पिछले पहिए में महिला की साड़ी फंस गई जिससे वह सड़क पर गिर गई थीं। परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। खास बात यह है कि वे अपनी मां की अंत्येष्टि में शामिल होने चिचोली जा रही थीं। ग्रामीणों ने बताया कि मां बेटी में गहरा लगाव था। उन्होंने बच्ची को भी अपने पास बुला लिया। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया। इधर पुलिस घटना की जांच के लिए बुधवार को प्रत्यक्षदर्शियों के बयान लेगी।