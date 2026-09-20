भोपाल में युवक का दिनदहाड़े मर्डर, चलती बाइक पर दोस्त ने किया हमला

हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में गोली चलने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि निशातपुरा पुलिस ने मामले में एक संदेही को पकड़ लिया है। हालांकि हमलावर फरार हो गया है। पुलिस गोली मारने वाले की तलाश में जुटी है। मामले की गंभीरता देख पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे।