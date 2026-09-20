भोपाल में युवक का दिनदहाड़े मर्डर, चलती बाइक पर दोस्त ने किया हमला

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भोपाल में एक युवक का दिनदहाड़े मर्डर कर दिया गया है। चलती बाइक पर उसपर हमला कर दिया जिससे सांसें थम गई। भोपाल के निशातपुरा थाना क्षेत्र में यह घटना घटी। यहां की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में युवक के साथ उसके दोस्त ने ही इस वारदात को अंजाम दिया।
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रविवार को सुबह यह वारदात हुई। एक युवक बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहा था। तभी उसके दोस्त ने गोली मार दी। इससे युवक बाइक सहित नीचे गिर पड़ा।
हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में गोली चलने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि निशातपुरा पुलिस ने मामले में एक संदेही को पकड़ लिया है। हालांकि हमलावर फरार हो गया है। पुलिस गोली मारने वाले की तलाश में जुटी है। मामले की गंभीरता देख पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे।
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