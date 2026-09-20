राहुल गांधी की मानसिकता अर्द्धनग्न प्रदर्शन जैसी, एमपी के सांसद रजनीश अग्रवाल का बड़ा हमला

विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, " राहुल गांधी, विदेशी मां की संतान और विदेशी संस्कृति में पले-बढ़े हैं। जिस तरह से आपने माताओं का मज़ाक उड़ाया, उनके बारे में चुटकुले सुनाए और कॉमेडी-शो जैसा अंदाज़ अपनाया, उससे साबित होता है कि न तो आप हिंदुस्तान के हो सकते हैं और न ही भारतीय सोच अपना सकते हैं… शहीदों ने अपने बलिदानों से इस लोकतंत्र को स्थापित किया है। अगर आपको कोई और याद नहीं आता, तो कम से कम अपनी दादी इंदिरा गांधी को ही याद कर लीजिए। इस लोकतंत्र की परंपराओं को याद रखिए… यह विदेशी दिखावा बंद कीजिए। वरना, हिंदुस्तान आपको मुंहतोड़ जवाब देगा।