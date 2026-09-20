2029 में राहुल गांधी बनें पीएम वरना हम ठिकाने लग जाएं! जीतू पटवारी ने जारी किया वीडियो

Jitu Patwari : इंदौर में राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम से बना माहौल अभी खत्म नहीं हुआ है। रविवार सुबह कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक वीडियो जारी कर कार्यक्रम की झलक दिखाई। वीडियो में एक युवा को राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर शायरी करते दिखाया गया है। मंच पर कुछ युवाओं ने जहां उत्साह दिखाया वहीं संवाद में ​दर्द भी छलका। युवाओं को अपनी बात रखने का मौका मिला तो उन्होंने रोजगार, भर्ती, शिक्षा और भविष्य की चिंता से जुड़े सवाल उठाए।