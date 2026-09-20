Research: घरों के पानी में पहुंच रही ‘एंटीबायोटिक दवाएं’, IISER ने खोजा पानी साफ करने का नया तरीका

Bhopal news: पानी पीने से पहले आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। बता दें कि घरों, अस्पतालों और दवा बनाने वाली फैक्ट्रियों से निकलने वाले पानी में एंटीबायोटिक दवाओं के अंश पहुंच रहे है। सामान्य सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इन दवाओं को पूरी तरह साफ नहीं कर पाते। ऐसे में पानी से इन दवाओं के अवशेष हटाने की दिशा में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (आइसर) की एक रिसर्च नई उम्मीद दिखाती है। आइसर के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग में डॉ. अक्षय मोदी के रिसर्च ग्रुप ने यह पता लगाने अध्ययन किया कि कार्बन नैनोट्यूब की सतह में बदलाव से पानी से एंटीबायोटिक को ज्यादा प्रभावी तरीके से हटाया जा सकता है या नहीं।