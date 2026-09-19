DUSU चुनाव में ABVP का दबदबा, मध्यप्रदेश भाजपा में भी खुशी का माहौल

मध्यप्रदेश में 2017 से छात्र संघ चुनाव बंद है, जिसे फिर से शुरू कराने की मांग छात्र उठाते रहे हैं। इसी सप्ताह छात्रसंघ चुनाव बहाल कराने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने प्रांतमंत्री केतन चतुर्वेदी के नेतृत्व में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को ज्ञापन सौंपा था। जिसमें कहा गया था कि प्रदेश में 2017 से छात्रसंघ चुनाव बंद हैं और सितंबर में चुनाव कराने का आश्वासन मिलने के बावजूद अब तक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। संगठन ने लिंगदोह समिति की सिफारिशों के आधार पर जल्द चुनाव कराने की मांग की। साथ ही शासकीय महाविद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी दूर करने के लिए विशेष बजट जारी करने की मांग भी की गई।