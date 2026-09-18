पीएम नरेंद्र मोदी की अपील को धता बताकर 225 करोड़ का तेल फूंका, कांग्रेस का बड़ा आरोप

MP Congress : मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव के रूप में सेवा संकल्प अभियान मनाया जा रहा है। भाजपा ने दावा किया कि पीएम के जन्मदिन पर कुल 3.55 करोड़ दीप जले। इस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। पीएम के जन्मदिन पर दीये जलाने पर पार्टी ने कहा कि भाजपा ने स्वयं पीएम की अपील को कूड़ेदान में डालकर देश भर में 225 करोड़ का तेल फूंक डाला। सोशल मीडिया में भी इस संबंध में तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है। कार्यक्रम में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने पर सरकार को घेरा।