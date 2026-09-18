Bhopal Hamidia Hospital: कैंसर, टीबी, डायबिटीज और हार्ट के मरीज परेशान, अस्पताल की फार्मेसी से दवाएं गायब !

दवाओं की कमी दूर करने के लिए गांधी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने करीब 2 करोड़ रुपए की खरीद का फैसला किया है। इसके लिए टेंडर जारी किया गया है, जिसमें 4189 प्रकार की दवाएं शामिल है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपूर्ति शुरू होने की उम्मीद है। ये जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। नई खेप आने से अस्पताल में मरीजों को जरूरी दवाएं आसानी से मिल सकेंगी और उपचार व्यवस्था में भी सुधार होगा। अधिकारियों के अनुसार टेंडर की प्रक्रिया जल्द पूरी कर दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।