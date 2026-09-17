‘भारत की छाप दिखी, विपक्ष का ध्यान मेन्यू पर’, इंदौर में नितिन नवीन का विपक्ष पर हमला

राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि विपक्ष को सत्ता का कोई दरवाजा नहीं दिख रहा है, इसलिए वह बेचैन है। आज विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 51 लाख करोड़ रुपए सीधे गरीबों के खातों में पहुंच रहे हैं। देश स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ रहा है। देश स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ रहा है। नितिन नवीन ने कहा कि जब दुनिया के अन्य देशों में हमारे राष्ट्र प्रमुख जाते थे, तो वैश्विक मंचों पर पहली पंक्ति में बैठने के लिए भी जगह की तलाश करनी पड़ती थी, लेकिन आज 35 से अधिक देशों ने हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है।