पहले दिखाया 1015 रूपए मुनाफा, फिर ऑफर के लालच में फंसाकर इंदौर में 85 हजार ठगे

थाना अन्नपूर्णा पुलिस के मुताबिक, ऑनलाइन धोखाधड़ी की वारदात फरियादी कमलेश पंडित के साथ हुई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि, 31 जुलाई को मेरे पास एक फोन कॉल आया, जिसमें काल करने वाले ने खुद को मनी ग्रो लाइफ कंपनी का कर्मचारी बताकर शेयर मार्केट में अच्छा मुनाफा कमाने की योजना बताई। उसने किसी राजीव जैन नामक किसी वरिष्ठ अधिकारी से भी बात कराई। इस आरोपी ने निवेश से पहले आइडी बनाने की बात कहकर पेन कार्ड, आधार, बैंक खाते समेत अन्य जानकारी ले ली।