इंदौर में अचानक बढ़े ‘स्लीप एपनिया’ के मरीज ! नींद नहीं आती तो करें ये 5 काम

नींद के दो प्रमुख चरण एनआरईएम और आरईएम होते हैं। एनआरईएम के तीसरे चरण में शरीर की रिकवरी और प्रतिरक्षा तंत्र से जुड़ी प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण होती हैं, जबकि आरईएम चरण सीखने और याददाश्त से जुड़ा है। नींद का पैटर्न बिगडऩे पर डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय संबंधी समस्या और संक्रमण का जोखिम बढ़ सकता है। वहीं, विशेषज्ञ डॉ. भरत रावत ने बताया कि उनकी ओपीडी में महीने में कम से कम 50 मरीज नींद से जुड़ी समस्या को लेकर पहुंचते हैं। उनके अनुमान के मुताबिक सामान्य वयस्क आबादी में करीब 20 से 25 प्रतिशत लोगों को नींद या खर्राटों से जुड़ी परेशानी हो सकती है।