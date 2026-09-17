BRICS के बीच वेज-नॉनवेज की चर्चा क्यों? राहुल गांधी पर MP BJP अध्यक्ष का तंज

BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिनिधियों के लिए खास डिनर रखा था, जिसमें सिर्फ शाकाहारी खाना परोसा गया था। इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने डिनर के मेन्यू को लेकर तंज कसा था। जिसमें उन्होंने कहा था कि 80 प्रतिशत भारतीय नॉनवेज खाते हैं। राहुल गांधी ने रविवार को सशल मीडिया प्लेटफार्म पर एक्स पर पोस्ट में लिखा था कि रिकार्ड के लिए 80 प्रतिशत भारतीय नॉनवेज खाते हैं। राहुल ने आगे कहा कि भारतीय नॉनवेज खाना स्वादिष् होता है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी बहन के छोटे भटूरे की भी तारीफकी। राहुल गांधी ने इसकी तस्वीर भी शेयर की थी।