कुंवारों की जल्द होगी शादी ! इंदौर से इंग्लैंड-अमरीका से दुबई तक पहुंची ‘पोटलीवाले’ गणेश जी की हल्दी

पोटलीवाले गणेश मंदिर में गुरुवार का दिन विशेष माना जाता है। विवाह की कामना रखने वाले युवक-युवतियां इस दिन मंदिर पहुंचकर भगवान गणेश की हल्दी की गांठ प्राप्त करते हैं। मंदिर में हर महीने चतुर्थी और विशेष अवसरों पर हल्दी की गांठ से भगवान गणेश की 1001 सहस्रार्चना की जाती है। इसके बाद इसी हल्दी को श्रद्धालुओं को गुरुवार के दिन दिया जाता है। श्रद्धालु हल्दी की गांठ घर ले जाकर भगवान गणेश का पूजन करते हैं। मंदिर से जुड़ी मान्यता के अनुसार, यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। विवाह की इच्छा रखने वाले युवक-युवतियां इसे भगवान गणेश का आशीर्वाद मानकर घर में स्थापित कर पूजन करते हैं।