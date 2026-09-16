इंदौर विकास प्राधिकरण के बाहर बड़ी संख्या में पहुंचे किसान, अहिल्यापथ योजना बंद करने की मांग

आपको बता दें कि, इससे पहले अपनी आपत्तियां दर्ज कराने के लिए किसानों ने मध्य प्रदेश सरकार में शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से भी मुलाकात भी की थी, जिन्होंने आईडीए अधिकारियों को किसानों से बातचीत करने और उनकी शिकायतों का समाधान करने का निर्देश दिया। किसानों का आरोप है कि, अब तक कोई समाधान नहीं निकल सका है। फिलहाल, किसानों द्वारा परियोजना को रद्द करने की मांग की और अपनी मांगें पूरी न होने पर विरोध प्रदर्शन को और तेज करने की कसम खाई है।