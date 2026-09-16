सड़क खुद बताएगी अपना हाल, एमपी की 70 हजार कि.मी सड़कों का बनेगा डिजिटल हेल्थ कार्ड

Bhopal News : सड़क ठीक है या खराब, निर्माण समय पर हुआ या नहीं, बजट का कितना उपयोग हुआ और सड़क बनने के कुछ समय बाद ही गड्ढे पड़ गए या नहीं… अब इन सवालों का जवाब केवल अफसरों की निरीक्षण रिपोर्ट से नहीं मिलेगा। सड़क की स्थिति का डेटा खुद सामने आएगा। लोक निर्माण विभाग ने मध्य प्रदेश की सड़कों और विकास कार्यों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए 'लोक कल्याण सूचकांक' आधारित ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया है। इसमें अलग-अलग मानकों के आधार पर हर काम का मूल्यांकन किया जाएगा। सकी निगरानी राजधानी भोपाल से की जाएगी।