बीजेपी का एमपी पर फोकस, 2 दिन रहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम जारी

Nitin Nabin : बीजेपी ने मध्यप्रदेश पर फोकस किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन यहां दो दिनी प्रवास पर आएंगे जिसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। वे 17 सितंबर को उज्जैन आएंगे। 18 सितंबर को भी यहीं रहेंगे। नितिन नबीन पार्टी की कमान संभालने के बाद पहली बार मप्र आ रहे हैं। उनके दौरे का मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम जारी हो गया है। नितिन नबीन के दौरे को लेकर मध्यप्रदेश भाजपा सतर्क है। राष्ट्रीय सहसंगठन महामंत्री शिवप्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने प्रदेश और संभाग प्रभारियों की बैठक में अभियान की तैयारियों की समीक्षा की।