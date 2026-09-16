ऋणमुक्त होंगे एमपी के किसान, कर्जमाफी पर कांग्रेस का बड़ा ऐलान

MP Congress Announcement Regarding Loan : मध्यप्रदेश में किसानों को लुभाने के लिए सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस में होड़ मची है। इस मुद्दे पर दोनों दलों के नेता नित नए वादे और घोषणाएं करते रहते हैं। बीजेपी जहां सरकार के माध्यम से राज्य में चलाई जा रही किसानों की कल्याणकारी योजनाओं का श्रेय लेते रहती है वहीं कांग्रेस, उनकी बदहाली के मामले उठाते रहती है। सीएम मोहन यादव ने एमपी में अश्वगंधा और मखाने के उत्पादन को प्रोत्साहन देने की बात कही। इसके जवाब में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग के नाम पर सरकार को घेरा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार तो और आगे बढ़ गए। उन्होंने प्रदेश में पुन: सत्ता में आने पर किसानों की सीधी कर्जमाफी का ऐलान कर दिया।