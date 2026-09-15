भोपाल पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी, UCC कानून पर कही बड़ी बात

इस कार्यक्रम के चलते मध्य प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई हैं। खास बात ये है कि, औवेसी के दौरे को लेकर हिंदू महासभा से लेकर मध्य प्रदेश मुस्लिम त्योहार कमेटी तक विरोध कर रही हैं। कमेटी ने प्रशासन को ज्ञापन देकर असदुद्दीन औवेसी के दौरे की अनुमति पर पुनर्विचार करने और कार्यक्रम रद्द करने की मांग की थी। कमेटी का तर्क था कि, गणेश उत्सव के दौरान सेंट्रल लाइब्रेरी और आसपास के इलाके में श्रद्धालुओं और आम लोगों की आवाजाही अधिक है। ऐसे में बड़े राजनीतिक कार्यक्रम से भीड़, यातायात और कानून-व्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है।