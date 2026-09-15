बीजेपी नेता ने 39 मौतों का बनाया तमाशा, बर्थडे पार्टी पर बंडा कांड पर कराया आपत्तिजनक डांस

Banda Incident : सागर के बंडा में मिलावटी शराब से अभी तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग अभी भी अस्पताल में हैं। पूरा प्रदेश इस घटना से गमगीन है। प्रभावितों के परिजनों को ढाढस बंधाने सीएम मोहन यादव खुद से उनसे मिले थे। मुख्यमंत्री ने जहां इतनी संवेदना दिखाई वहीं इलाके के ही एक भाजपा नेता ने दर्जनों मौतों का मानो तमाशा बना दिया। उनके बर्थ डे पर बंडा कांड पर आपत्तिजनक डांस हुआ। गायक ने शराब को लेकर गाना गाया और युवतियां नाचती रहीं। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में सांसद सहित अनेक वरिष्ठ भाजपा नेता भी उपस्थित थे।