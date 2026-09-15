कटनी-पेंड्रा रोड पर बनेगी चौथी रेल लाइन, कई जिलों के लाखों लोगों को मिलेगा फायदा

MP News : केंद्र सरकार की ओर से हालही में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती देने के उद्देश्य से बड़ा फैसला लिया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) की दो प्रमुख मल्टीट्रैकिंग रेल परियोजनाओं को अपनी आधिकारिक स्वीकृति दे दी है। हालांकि, दो अलग अलग रूटों की इसपरियोजना में कुल 4,254 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें 288 किलोमीटर रेल लाइनें बिछाई जाएगी। हालांकि, इसमें एक 2975 करोड़ की लागत से कटनी-पेंड्रा रोड पर 201 किमी लंबी चौथी लाइन का मुख्य विस्तार किया जाएगा। इससे मध्य प्रदेश के बड़े इलाके के साथ-साथ छत्तीसगढ़ और उससे आगे जाने वाली रेल यात्रा में मजबूती आएगी।