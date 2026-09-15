Twisha Case : गिरिबाला सिंह को बड़ा झटका, जेल से नहीं मिलेगी रिहाई, जमानत पर CBI का अड़ंगा

Twisha Sharma Case : एक्ट्रेस और मॉडल टि्वशा शर्मा केस में आरोपी पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को अभी जेल से रिहाई नहीं मिल सकेगी। उनकी जमानत पर CBI ने अड़ंगा लगा दिया है। टि्वशा शर्मा की सास गिरिबाला सिंह ने अपनी उम्र और बीमारी को आधार बनाकर जमानत मांगी है। सीबीआई के विरोध के बाद उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई आगे टाल दी गई है। सीबीआई ने जबलपुर हाईकोर्ट से लिखित आपत्ति के लिए एक सप्ताह का समय मांगा था। कोर्ट ने CBI को यह मोहलत दे दी। ऐसे में आरोपी गिरिबाला सिंह को फिलहाल हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है।