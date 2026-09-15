ओवैसी ने आसान की टी. राजा की राह, भोपाल हिंदू उत्सव समिति का बड़ा बयान

AIMIM Chief Asaduddin Owaisi : ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) यानि AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी मंगलवार को मध्यप्रदेश मेें रहेंगे। वे राजधानी भोपाल में एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) UCC के विरोध में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वे पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी के भोपाल दौरे का तगड़ा विरोध किया जा रहा है। भोपाल हिंदू उत्सव समिति ने उनके कार्यक्रम को मंजूरी देने पर सख्त आपत्ति जताई है। स​मिति का यह भी कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी के कार्यक्रम ने भोपाल में टी. राजा के कार्यक्रम की राह खोल दी है।