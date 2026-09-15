सीएम डॉ. मोहन यादव की बंद कमरे में 30 मिनिट की बातचीत ने एमपी में बढ़ाई हलचल

CM Mohan Yadav : भाजपा गलियारे में इन दिनों मेल मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। इसी क्रम में सीएम डॉ. मोहन यादव, राज्य की एक पूर्व मुख्यमंत्री के बंगले पर पहुंच गए। उनसे करीब 30 मिनिट तक बंद कमरे में बातचीत की। दोनों नेताओं की इस मुलाकात पर राजनीतिक हल्कों में हलचल मच गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सोमवार शाम को पूर्व सीएम उमा भारती के आवास पर पहुंचे। इस मुलाकात के बाद उमा भारती ने मीडिया से भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि सीएम मोहन यादव उनसे आशीर्वाद लेने आए थे। बता दें कि पूर्व सीएम उमा भारती ने सागर शराब कांड और उज्जैन में हनुमान मंदिर पर अपनी राय व्यक्त की थी। उन्होंने शराब का विरोध कर रही शिवपुरी की महिलाओं के लिए भी अपना समर्थन जताया।