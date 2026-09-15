राहुल गांधी ‘बुड्ढा-डोकरा’- अब काहे के जवान, इंदौर के कार्यक्रम पर भड़के बीजेपी नेता

युवाओं को साधने के लिए मध्यप्रदेश कांग्रेस कोई मौका नहीं छोड रही। इसके लिए जहां एक ओर इंदौर में प्रस्तावित राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही हैं वहीं प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने नीट काउंसलिंग में एग्जिट पेनल्टी वापस लेने की भी सरकार से मांग की है। इसके लिए उन्होंने सीएम को पत्र लिखा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने नीट यूजी की काउंसलिंग में विद्यार्थियों पर आवंटित सीट छोडऩे के लिए लगाई गई 2 लाख की एग्जिट पेनल्टी को अन्यायपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा, रूल बुक में राउंड-2 तक आवंटित सीट छोडऩे पर केवल प्रवेश शुल्क देय बताया गया था। विद्यार्थियों ने इसी नियम पुस्तिका के आधार पर काउंसलिंग में भाग लिया था। जीतू पटवारी ने कहा कि मामला इसलिए और गंभीर है क्योंकि ऑल इंडिया एमसीसी तथा अन्य राज्यों की काउंसलिंग प्रक्रिया अभी जारी थी।