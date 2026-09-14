राहुल गांधी से पहले एमपी आएंगे नितिन नवीन और मोहन भागवत, ‘छात्रों की गूंज’ से पहले युवाओं को साधने की तैयारी

MP News: आने वाली 19 सितंबर को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश के इंदौर आ रहे हैं। यहां वो 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के तहत शहर ही नहीं बल्कि देशभर के जेनजी वर्ग को साधने का कार्य करेंगें। इसे कांग्रेस का महत्वपूर्ण आयोजन बताते हुए जोर-शोर से तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि, बीजेपी ने भी युवाओं को साधने के लिए राहुल गांधी से पहले बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। प्रदेश के युवाओं को साधने के उद्देश्य से बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का एमपी में महत्वपूर्ण दौरा कराने जा रही है। खास बात ये है कि, उसी दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी एमपी आएंगे। दोनों ही उज्जैन में एक कार्यक्रम में साथ शामिल होंगे।