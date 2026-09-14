एमपी की बीजेपी सांसद हिमाद्री सिंह ने लिया तलाक, शादी के 9 साल बाद हुआ कानूनी अलगाव

Himadri Singh : एमपी से बीजेपी की सांसद हिमाद्री सिंह ने अपने पति नरेंद्र मरावी से तलाक ले लिया है। दोनों ने आपसी सहमति से यह फैसला किया है। सांसद हिमाद्री सिंह, अपने पति नरेंद्र मरावी से कई सालों से अलग रह रहीं हैं। अब दोनों का कानूनन तलाक हो गया है। हिमाद्री सिंह और नरेंद्र मरावी की शादी 9 साल पहले हुई थी। विवाह के कुछ समय बाद ही विवाद होने लगे। इसपर हिमाद्री सिंह कोर्ट चली गईं और विवाह विच्छेद संबंधी आवेदन दे दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पति के साथ रहने की अब कोई संभावना नहीं बची है। पति नरेंद्र मरावी की सहमति के बाद कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी। हिमाद्री सिंह अभी शहडोल से भाजपा सांसद हैं। यह शादी उस समय खासी चर्चित भी हुई थी।