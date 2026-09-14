BRICS समिट के डिनर मेन्यू पर सियासत तेज, राहुल गांधी के तंज पर एमपी के मंत्री विश्वास सारंग का पलटवार

राहुल गांधी के इंदौर दौरे से पहले मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि, राहुल गांधी इंदौर आएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने उन्हें रोकने की न कोशिश की है और न ही रोकेंगे। हिंदुस्तान का कोई भी आजाद नागरिक देश के किसी भी कोने में जा सकता है। लेकिन, राहुल गांधी से विनम्र अपील है कि वो इंदौर आकर पाकिस्तान परस्ती की बातें न करें। देश को तोड़ने वाली बातें न करें और ऐसे भाषण न दें, जिनसे देश में वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हो। राहुल गांधी जब विदेश की धरती पर जाते हैं तो पाकिस्तान परस्ती की बातें करते हैं और आतंकवाद को संरक्षण देने वाली बातें करते हैं। उन्हें ऐसा कोई वक्तव्य नहीं देना चाहिए, जिससे देश का माहौल खराब हो।