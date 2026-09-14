भोपाल की ‘पियू’ लॉस एंजिल्स पहुंची, धर मान के एपिसोड में बनीं ‘ज़ोया’

प्रियंका का भोपाल से खास रिश्ता है। उनका ननिहाल भोपाल की अरेरा कॉलोनी में रहा है। उनकी मां संगीता भी भोपाल में पढ़ी-लिखी हैं। नाना-नानी के जाने के बाद अब उनके मामा संजय मलानी भोपाल में रहते हैं। प्रियंका बताती हैं कि वह साल में कम से कम एक बार पूरे परिवार के साथ भोपाल जरूर आती हैं। प्रियंका कहती हैं कि धर मान के प्रोजेक्ट में मुख्य भूमिका मिलना उनके लिए इस सफर का खास पड़ाव है। ज़ोया का किरदार निभाने का मौका मिलना और दर्शकों का इतना प्यार और समर्थन पाना मेरे लिए बेहद मायने रखता है।‘पियू’ से ‘ज़ोया’ तक का यह सफर अभी शुरू हुआ है और प्रियंका की नजरें अब बड़े अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स पर हैं।