MP Nagar Nikay By Elections Update: एमपी में कब होंगे नगरीय निकाय और पंचायत उपचुनाव?

MP Nagar Nikay By Elections Update: राजस्थान के नगरीय निकाय चुनाव परिणामों पर सोमवार सुबह से ही देशभर की नजर बनी हुई है। यहां के 309 निकायों के लिए मतगणना चल रही है। शुरुआती रुझान भी आ चुके हैं। इधर एमपी में भी नगरीय निकायों के उपचुनाव होने थे जिन्हें टाल दिया गया है। प्रदेश में 29 सितंबर को होने वाले नगरीय निकाय चुनाव व उपचुनाव के साथ पंचायत उपचुनाव भी स्थगित कर दिए गए हैं। उपचुनाव स्थगित होने से बीजेपी कांग्रेस की टक्कर भी टल गई है, हालांकि ये दलीय आधार पर नहीं थे। स्थगित नगरीय निकाय चुनाव व पंचायत उपचुनाव अब कब होंगे, इसकी कोई तिथि अभी तक तय नहीं की जा सकी है। फिलहाल कहा गया है कि संबंधित जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर ही चुनाव आयोग नई ति​थियां निर्धारित करेगा।