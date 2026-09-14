14 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

सागर शराब कांड के बाद MP में बड़ा फेरबदल, 10 IPS और 137 पुलिस अधिकारियों के हुए तबादले

MP IPS-SPS Transfer Order: मध्य प्रदेश में पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और राज्य पुलिस सेवा के 137 अधिकारियों का तबादला किया गया है।
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Sep 14, 2026

पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर (Photo Source - Patrika)

पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर (Photo Source - Patrika)

MP Police:मध्य प्रदेश में रविवार को पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। गृह विभाग ने रविवार रात 137 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें से 10 आइपीएस और 127 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। जहरीली शराब मामले के बाद सागर जिले के पुलिस महकमे की सर्जरी की गई है। मालथौन के रास्ते अवैध शराब की सागर में सप्लाई का मामला सामने आने के बाद खुरई एसडीओपी का प्रभार आइपीएस काजल सिंह को सौंपा गया है। वे अभी उज्जैन में सहायक पुलिस अधीक्षक थीं।

वहीं आइपीएस दीपांशु को सागर से एसडीओपी मनावर पदस्थ किया गया है। रहली एसडीओपी प्रकाश मिश्रा को बड़ा मलहरा भेजा गया है, उनकी जगह सीहोर से पूजा शर्मा को यहां स्थानांतरित किया गया है। राहतगढ़ एसडीओपी योगेंद्र सिंह भदौरिया को धार और उनकी जगह सीआइडी, पुलिस मुख्यालय में पदस्थ प्रमेंद्र कुमार सिंह को राहतगढ़ एसडीओपी का प्रभार सौंपा गया है।

टीकमगढ़ से राहुल कटरे को सागर और मुख्यमंत्री सुरक्षा में तैनात सौरभ रत्नाकर को एसडीओपी टीकमगढ़ भेजा गया है। अनिल कुमार सिंह को भौरी पुलिस एकेडमी से एसडीओपी जतारा टीकमगढ़, बड़ामलहरा से रोहित सिंह अलावा को बड़वानी एसडीओपी बनाया गया है। छतरपुर के लवकुशनगर एसडीओपी नवीन दुबे को को गुन्नौर पन्ना और भोपाल से नितेश पटेल को यहां पदस्थ किया गया है।

इनके हुए ताबदले

गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार आइपीएस मनीष भारद्वाज को डीएसपी सायबर मुख्यालय भोपाल से एसीपी कोतवाली नगरीय इंदौर, आलोक कुमार वर्मा को एएसपी देवास से एसपी रीवा, वैभव प्रिया को एएसपी रतलाम से एसडीओपी नेपानगर बुरहानपुर, शुभम सिंह ठाकुर को एएसपी जबलपुर से एसडीओपी गाडरवाडा, मनोज कुमार को एएसपी ग्वालियर से एसीपी एमपी नगर भोपाल, लेखराज मीना को छतरपुर से एसडीओपी सैलाना रतलाम, राजीव अग्रवाल को रीवा से एसडीओपी कुक्षी धार, अमित कुमार को खंडवा से एसडीओपी सिंगरौली पदस्थ किया गया है।

127 राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों के भी तबादले

IPS अधिकारियों के साथ राज्य पुलिस सेवा के 127 अधिकारियों की पदस्थापना में भी बदलाव किया गया है। इनमें पुलिस मुख्यालय, जिलों और नगरीय पुलिस इकाइयों में विभिन्न पदों पर तैनात अधिकारी शामिल हैं। इसी क्रम में रजनीश काश्यप को सहायक पुलिस आयुक्त मिसरोद से स्थानांतरित कर उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस मुख्यालय पदस्थ किया गया है।

Bhopal news: ‘मैं नौकरी लगवा दूंगी…’, फर्जी IAS तृप्ति सिंह पर तीसरी FIR दर्ज, सहेली से लिए थे 3 लाख रुपए

ये भी पढ़ें
फर्जी IAS तृप्ति सिंह (Photo Source - Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

14 Sept 2026 08:48 am

Published on:

14 Sept 2026 08:48 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / सागर शराब कांड के बाद MP में बड़ा फेरबदल, 10 IPS और 137 पुलिस अधिकारियों के हुए तबादले

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Nikay Election Results Live: जयपुर के इतने वार्डों का आया परिणाम, डोटासरा के गढ़ में टॉस से तय होगा एक वार्ड का नतीजा

Rajasthan Nikay Chunav results Live (2)
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bhopal news: ‘स्वाइन फ्लू’ को लेकर स्वास्थ विभाग की चिंता बढ़ी, इन 6 लक्षणों को बिल्कुल न करें इग्नोर

स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
भोपाल

Bhopal railway: दशहरा, दिवाली और छठ पूजा पर 3 राज्यों के बीच चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, IRCTC ने जारी की एडवाइजरी

दशहरा, दिवाली व छठ पर चलेंगी स्पेशल ट्रेनें (Photo Source: patrika)
भोपाल

Bhopal news: ‘मैं नौकरी लगवा दूंगी…’, फर्जी IAS तृप्ति सिंह पर तीसरी FIR दर्ज, सहेली से लिए थे 3 लाख रुपए

फर्जी IAS तृप्ति सिंह (Photo Source - Patrika)
भोपाल

5 कमरों में आपत्तिजनक हालत में मिले लड़के-लड़कियां, भोपाल में स्पा सेंटर पर रेड

bhopal spa center
भोपाल

एमपी में मंत्री स्तर के 4 पदों के लिए बीजेपी में घमासान, दो शहरों के 20-20 नेता दौड़ में

विकास प्राधिकरण के लिए बीजेपी में कई दावेदार
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.