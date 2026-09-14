सागर शराब कांड के बाद MP में बड़ा फेरबदल, 10 IPS और 137 पुलिस अधिकारियों के हुए तबादले

MP Police:मध्य प्रदेश में रविवार को पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। गृह विभाग ने रविवार रात 137 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें से 10 आइपीएस और 127 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। जहरीली शराब मामले के बाद सागर जिले के पुलिस महकमे की सर्जरी की गई है। मालथौन के रास्ते अवैध शराब की सागर में सप्लाई का मामला सामने आने के बाद खुरई एसडीओपी का प्रभार आइपीएस काजल सिंह को सौंपा गया है। वे अभी उज्जैन में सहायक पुलिस अधीक्षक थीं।