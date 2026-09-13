एमपी की लाड़ली बहनों को 65395 करोड़ की सौगात, 40वीं किस्त पर सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

Ladli Behna Yojana : एमपी की लाड़ली बहनों के लिए अच्छी खबर है। उनके बैंक खातों में आज सरकार पैसे भेजेगी। रविवार को लाड़ली बहना योजना की पात्र महिलाओं को मासिक किस्त की राशि मिलेगी। सीएम डॉ. मोहन यादव आगर मालवा में होने वाले कार्यक्रम में यह राशि जारी करेंगे। यह लाड़ली बहना योजना की 40वीं किस्त होगी। इस किस्त के साथ ही मध्यप्रदेश में योजना के अंतर्गत बहनों को दी गई सौगात की राशि 65395 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। लाड़ली बहना योजना ​की किस्त जारी करने के पहले सीएम मोहन यादव ने रविवार सुबह अपने एक्स हेंडल पर कार्यक्रम के संबध में बड़ी जानकारी दी। उन्होंने आगर मालवा में करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देने की बात कही।