भोपाल के बड़े तालाब पहुंच गए खतरनाक मगरमच्छ, वन विहार ने जारी किया अलर्ट

Upper Lake Bhopal : मध्यप्रदेश की राजधानी के विख्यात बड़े तालाब जाना हो तो जरा सावधानी बरतें। यहां खतरनाक मगरमच्छ पहुंच गए हैं। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने इसके लिए बाकायदा अलर्ट जारी किया है। यह बड़े तालाब से बिल्कुल सटा है। भोपाल में बारिश के चलते वन विहार में बाड़ेबंदी का कार्य जारी है। जलस्तर में हुई वृद्धि के कारण बाड़े में मौजूद मगरमच्छ, घडिय़ाल और कछुओं आदि के बड़े तालाब में आने-जाने करने का खतरा बढ़ गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग की विशेष टीम ने जल मार्गों और बाड़ेबंदी की 24 घंटे सघन मॉनिटरिंग शुरू कर दी है।