भोपाल में 5 साल की बेटी ने फिर जोड़े रिश्ते, वरमाला पहनाकर हाथ थाम बोले मम्मी -पापा : हम साथ रहेंगे

Bhopal Couple : भोपाल में रिश्तों में आई दरार पर विवाह विच्छेद के लिए कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे दो दंपती ने नेशनल लोक अदालत में फैसला बदल लिया। कुटुंब न्यायालय में मेडिएशन और न्यायाधीश की समझाइश के बाद दोनों पति-पत्नी फिर से साथ रहने राजी हो गए। खास बात यह रही कि दोनों ने कोर्ट रूम में एक-दूसरे को वरमाला पहनाई और जीवनभर साथ निभाने का वादा किया। इसके बाद दोनों घर लौट गए। यह नजारा कुटुंब न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश वंदना जैन की अदालत में शनिवार को दिखा।