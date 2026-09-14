Bhopal railway: दशहरा, दिवाली और छठ पूजा पर 3 राज्यों के बीच चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, IRCTC ने जारी की एडवाइजरी

Indian Railway: दशहरा, दिवाली और छठ पूजा की भीड़ नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने अभी तैयारी शुरू की है। सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि कंफर्म सीट उपलब्ध करवाने के लिए मध्यप्रदेश के भोपाल मंडल से दो जोड़ी विशेष ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया गया है। रेलवे में यात्रा की तारीख से 60 दिन पहले एडवांस टिकट बुकिंग शुरू करने का नियम लागू किया गया है। सुबह 8 बजे टिकट विंडो खुलने के एक मिनट के अंदर सीटें वेटिंग में पहुंच जा रही है। त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए आईआरसीटीसी (IRCTC) ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है।