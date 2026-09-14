BRICS में ईरानी राष्ट्रपति की बेटी ‘जहरा’ का खास अंदाज, MP के बाग प्रिंट पर आया दिल, खुद कपड़े पर की छपाई

18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (BRICS Summit 2026) के 'ब्रिक्स बाजार' में धार की इस ऐतिहासिक धरोहर को राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मोहम्मद बिलाल खत्री और राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता मोहम्मद काजिम खत्री लाइव डेमोंस्ट्रेशन (जीवंत प्रदर्शन) के माध्यम से वैश्विक मंच पर प्रस्तुत कर रहे है। सम्मेलन में भाग लेने आए विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों और उच्चस्तरीय विदेशी प्रतिनिधियों ने भी खत्री बंधुओं के स्टॉल का दौरा किया। प्रतिनिधियों ने न केवल इस कला की सराहना की, बल्कि विशेष रूप से तैयार किए गए 'ब्रिक्स' लोगो वाले लकड़ी के ब्लॉक्स से स्वयं कपड़े पर ठप्पे लगाकर इसे यादगार के रूप में अपने साथ ले गए।