भोपाल में इंजीनियरिंग का अजब नमूना बना 90 डिग्री पुल, दुनियाभर में हुई किरकिरी

हालांकि, सरकार से मिले आश्वासन के करीब डेढ़ साल बाद भी ब्रिज की जमीनी हकीकत जस की तस बनी हुई है। मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालक अब भी अन्य वाहनों के दबाव को झेलते हुए यहां से गुजरने को मजबूर हैं। इसके अलावा बोगदा पुल से बरखेड़ी की ओर जाने वाले मार्ग पर मेट्रो का काम भी चल रहा है, जिसकी वजह से मार्ग का बड़ा हिस्सा बंद है। लोगों को जिंसी चौराहे से घूमकर प्रभात चौराहा या एमपी नगर की तरफ जाना पड़ रहा है। ऐसे में अगर समय रहते ब्रिज में सुधार कर इसे लोगों के लिए शुरु कर दिया जाता तो मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को थोड़ी कम परेशानियों का सामना होता। बताया जा रहा है कि, कागजों पर तो ब्रिज तैयार है, पर इसे जमीन पर कब उकेरा जाएगा, ये देखने योग्य है?