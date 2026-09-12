Bhopal News: 22 साल की युवती की मौत, बॉयफ्रेंड को भेजे आखिरी मैसेज में लिखा- ‘मैं हमेशा लॉयल रही’

वैशाली की मौत की सूचना पुलिस ने उसकी मां को दी जिसके बाद मां भोपाल पहुंची। वैशाली की मां ने पुलिस को बताया है कि वो रेलवे में कर्मचारी है और वैशाली के पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है, वैशाली इकलौती बेटी थी। जो बीकॉम करने के बाद भोपाल में रहकर नौकरी कर रही थी। मां ने पुलिस को बताया है कि वैशाली ने करीब 20 दिन पहले नौकरी छोड़ दी थी और कटनी आ गई थी। लेकिन 2 सितंबर को वो फिर से कटनी से भोपाल वापस आ गई थी। मां ने ये भी बताया है कि वैशाली को माइग्रेन की समस्या थी और वो डिप्रेशन में भी थी।