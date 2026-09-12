“डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंच गई शिवराज सिंह की लाड़ली बहना योजना”, सोशल मीडिया में मीम्स की बाढ़ आई

Shivraj Singh Chouhan : केंद्रीय कृषि मंत्री और एमपी के पूर्व सीएम शिवराज​ सिंह चौहान एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हर वयस्क अमेरिकी को 5 हजार डॉलर देने की घोषणा से वे चर्चा में आ गए हैं। ट्रंप के इस वादे को शिवराज सिंह चौहान की ‘लाडली बहना योजना’ से जोड़कर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि 'मामाजी' की यह योजना अब अमेरिका पहुंच गई है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन्हीं का मॉडल फॉलो कर रहे हैं। इस पर मीम्स की जैसे बाढ़ सी आ गई है।