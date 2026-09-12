12वीं फेल बन गई एमपी की आइएएस, फर्जी आदेश से खुद को एसडीएम बताती रही तृप्ति सिंह

Tripti Singh : एक 12वीं फेल युवती एमपी की फर्जी आइएएस बन गई। आरोपी तृप्ति सिंह फर्जी आदेश से खुद को एसडीएम बताती रही। फर्जी आइएएस के मामले में भोपाल की बागसेवनिया पुलिस को जांच के दौरान अहम दस्तावेज हाथ लगा है। आरोपी तृप्ति सिंह लोगों पर रौब जमाने के लिए खुद को गोविंदपुरा एसडीएम बताती थीं। उसके पास से इससे संबंधित लेटर जब्त किया है। जांच में यह भी सामने आया कि उसने सिविल सर्विस परीक्षा के परिणाम में छेड़छाड़ कर दूसरे अभ्यर्थी के नाम की जगह अपना नाम दर्ज कर दिया था।